Транзит российского газа через Украину в первом квартале увеличился на 51%

Транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в январе-марте 2016 года увеличился по сравнению с январем-мартом 2015 года на 51,4%, или на 6,6 млрд куб. м - до 19,4 млрд куб. м, сообщает пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

По данным оператора, в настоящее время суточный режим транспортировки «голубого» топлива для нужд европейских потребителей составляет 193 млн куб. м.

«Традиционно все заявки стран-импортеров российского газа выполняются своевременно и в полном объеме», - подчеркивают в «Укртрансгазе».

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8%, до 67,1 млрд куб м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.