"Нафтогаз" сломал монополию "Газпрома": перешел на виртуальный реверс газа со Словакией

Поставки природного газа между Украиной и Словакией в пункте соединения газотранспортных систем двух стран - Будинце с 1 апреля 2016 года могут осуществляться в двухстороннем режиме, тогда как ранее Украина использовала этот участок лишь для реверса газа, говорится в сообщении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, оператор украинской газотранспортной системы – госокмпания «Укртрансгаз» и словацкий оператор ГТС Eustream с 1 апреля 2016 года перевели пункт соединения Будинце в двусторонний режим работы, при котором возможна физическая транспортировка газа в обоих направлениях. Мощности в сторону Словакии будут составлять: гарантированные – 19 млн куб. м в день, прерывистые – 5 млн куб. м в день.

«Этот шаг позволит значительно улучшить привлекательность украинских ПХГ, поскольку до настоящего момента гарантированных мощностей на выход из Украины не было, так как другие имеющиеся мощности на выход заблокированы компанией «Газпром», - подчеркивают в «Нафтогазе».

В сообщении отмечается, что теперь европейские трейдеры будут иметь гарантированную возможность как завезти газ для хранения в Украине, так и вывезти его из Украины после завершения периода хранения.

Также сообщается, что наличие двусторонних мощностей позволит оператору украинской ГТС предложить рынку дополнительные транзитные услуги по территории Украины. Например, станет возможной транспортировка газа из Польши в Венгрию. Актуальность такой услуги может увеличиться после выхода СПГ-терминала (сжиженного природного газа) в Польше на полную мощность.

«К сожалению, из-за позиции «Газпрома» в настоящее время Украина не может ввести оперативный балансовый счет и виртуальный реверс на всех точках входа/выхода из ГТС, находящихся на границе», - отмечают в «Нафтогазе».

Вместе с тем сообщается, что «Уктрансгаз» рассчитывает на утверждение Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, тарифов для использования новых мощностей.

Как сообщал УНИАН, Украина, импортирующая около 90% газа из Словакии, с начала апреля текущего года сократила в пять раз закупку углеводородов по данному маршруту по сравнению с показателями суточных поставок в конце марта, - до 2,7 млн куб. м с 13,4 млн куб. м.

Украина в марте 2016 года сократила импорт природного газа по сравнению с предыдущим месяцем более чем в два раза - до 0,53 млрд куб. м с 1,2 млрд куб. м. Весь природный газ Украина импортировала только из ЕС.