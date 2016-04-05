Польская PGNiG обновила планы по экспорту газа и пересмотру контрактов с "Газпромом"

Крупнейшая государственная газовая компания Польши - PGNiG планирует продавать природный газ на внешних рынках и хочет пересмотреть свои долгосрочные контракты на поставку, чтобы снизить затраты на импорт, передает Reuters со ссылкой на обновленную стратегию компании.

Польша потребляет около 16 миллиардов кубометров газа в год. Большая часть поступает из России, государственная компания PGNiG зависит от долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом" до 2022 года. PGNiG намерена обеспечить альтернативные поставки топлива после этой даты.

Читайте такжеПольская PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"Компания заявила, что планирует продавать часть газа на международные рынки, чтобы сбалансировать свой портфель. Это произойдет за счет поставок на терминал СПГ в Балтийском море, которые начнутся в июле, а также за счет планируемого трубопровода в Норвегию.

Компания сообщила, что на фоне резкого падения цен на нефть и газ на мировых рынках она намерена добиваться новых условий стоимости в своих долгосрочных контрактах - с "Газпромом" и Qatargas.