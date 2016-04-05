"Укрэнерго" завершило строительство новой линии "ХАЭС - подстанция "Киевская"

Оператор Объединенной энергетической системы Украины – компания «Укрэнерго» в рамках обеспечения работы объединенной энергосистемы страны завершила строительство второй высоковольтной линии, соединившей Хмельницкую АЭС с подстанцией «Киевская».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на месте проведении завершающихся работ в Киевской области.

В декабре 2015 года аналогичная линия была пущена с Ривненской атомной станции также к подстанции «Киевская».

«Буквально сегодня до конца дня они (строители - УНИАН) закончат протяжку проводов. В течение одного-двух дней будут завершены остальные операции с перекладкой провода», - сказал Ковальчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что линия будет введена в эксплуатацию через 3-4 месяца, когда будет заверен еще один проект, связывающий подстанцию «Киевская» с подстанцией «Киевская - Северная». По словам Ковальчука, это даст возможность перекоммутировать линию с Хмельницкой АЭС на подстанцию «Киевская» и отключить линию на Чернобыльскую АЭС.

Ковальчук также сообщил, что линия «ХАЭС - подстанция «Киеская» составляет 129 км. Ее строительство ведется за счет кредита ЕБРР.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. В 2015 году «Укрэнерго» получило 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн.

21 декабря 2015 года госкомпания «Укрэнерго» подключила к энергосети страны линию электропередач 750 кВ «Ривненская АЭС - подстанция «Киевская».

Финансовое соглашение по проекту строительства было подписано между Украиной и Европейским инвестиционным банком в октябре 2008 года. Проект также предусматривал модернизацию подстанции «Киевская» путем установки второго автоматического трансформатора 750/330 кВ, строительство двух новых линий длиной 60 км от подстанции «Киевская» в центральные области Украины.