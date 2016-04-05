Топ-менеджер "Нафтогаза" Пасишник проиграл апелляцию Коломойскому и "Студии 1+1"

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Подольского райсуда, которым Андрею Пасишнику было отказано в удовлетворении иска к Игорю Коломойскому и ТРК «Студия 1+ 1» о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

Копия соответствующего определения апелляции от 5 апреля 2016 года в деле №758/8531/15-ц имеется в распоряжении редакции газеты «Закон и Бизнес».

Как сообщали ранее СМИ, руководитель «Нафтогаза» Пасишник подал иск в суд на телеканал «1+1» и Игоря Коломойского, который обвинил Пасишника в причастности к организованной преступной группировке.

В частности, Коломойский в эфире телеканала «Студии 1+1» во время трансляции передачи «ТСН.Тиждень» отмечал: «У нас в нефтепродуктовом бизнесе есть такая группа «Континиум», которой управляет, не побоюсь этого слова, организованная преступная группа, во главе которой стоит депутат Еремеев и который стоит за всеми этими событиями»,.. потому что «Укртранснафта» является стратегическим предприятием для обороны нашей страны и если в ней будет непорядок и безлад, а то, что задумал господин Еремеев со своим ОПГ, в которое входит замруководителя «Нафтогаза» по фамилии Пасишник…».

Пасишник обратился в суд с иском о распространении недостоверной информации.

С текстом решения Подольского райсуда Киева от 26.01.2016 можно ознакомиться здесь.