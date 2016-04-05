Украина может экономить до 11,4 млрд кубометров газа при выполнении проектов энергосбережения - Минрегион

Об этом говорится в специальном отчете Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, опубликованном для обсуждения на официальной странице главы ведомства Геннадия Зубко в социальной сети Facebook.

"Наибольший объем газа - порядка 60% - идет на отопление и бытовое использование топлива. Промышленность использует лишь 40% от общего объема потребляемого в стране газа", - говорится в отчете.

В то же время, по данным Минрегиона, уровень эффективности использования газа для бытовых нужд остается крайне низким. "При уровне потребления газа в объеме порядка 18,6 млрд кубометров в год, объем экономии (при условии реализации проектов энергоэффективности в бытовом использовании – ред.) может вырасти до 11,4 млрд кубометров", - подчеркивается в отчете Минрегиона.

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Специалисты ведомства подсчитали, что централизованное утепление жилых домов позволит экономить до 7,3 млрд кубометров газа в год, замена газовых котлов - до 1,7 млрд кубометров, модернизация котельных и сетей - суммарно до 2,4 млрд кубометров.

"В денежном выражении такая экономия составит порядка 2,5 млрд долл. на закупках топлива и еще порядка 1 млрд долл. на выплатах субсидий", - отмечается в отчете.

В то же время, общий объем финансовых средств, необходимых для масштабной реализации мер и проектов по энергоэффективности, по расчетам Минрегиона, составит порядка 57 млрд долл.

Україна потребує $57 млрд на енергоефективні заходи. Фонд енергоефективності - головний інструмент, який допоможе зменши... Опубликовано Геннадій Зубко 5 апреля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, помимо неэффективного использования имеющегося ресурса, украинские потребители также теряют значительную часть энергии. В частности, потери энергоносителя в украинских теплосетях более чем в два раза превышают нормативное значение, размер которого составляет 13%. По оценкам экспертов, по разным городам потери в сетях оцениваются на уровне 25-40%.

По информации Минэнергоугля, Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.

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