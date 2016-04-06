Bloomberg: Норвегия собирается потеснить Россию на газовом рынке Европы

Норвегия намерена увеличить объем добычи газа со своего крупнейшего месторождения "Тролль", чтобы составить конкуренцию на рынке для России и США, пишет агентство Bloomberg.

По данным компании Statoil ASA, оператора месторождения, с октября нынешнего года добыча газа вырастет на 10%. Благодаря дополнительным объемам, Норвегия сможет заметно потеснить Россию на газовом рынке Европы. Агентство также отмечает, что в случае совместной агрессивной ценовой политики, Россия и Норвегия могут осложнить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Из-за этого американцы могут перенаправить свои поставки на рынки Индии и Бразилии.

"Это именно то, что Норвегия и собиралась сделать – защитить свою долю на рынке", – сказал аналитик Societe Generale Тьерри Брос. Он добавил, что из-за ценовой войны, природный газ будет и дальше дешеветь.

Объемы добычи газа на месторождении "Тролль" будут повышены до 33 млрд кубометров в год, что равносильно годовой потребности в газе страны уровня Франции.

"Тролль" – самое большое месторождение в Норвегии. Его извлекаемые запасы оцениваются от 250 млн до 750 млн тонн нефти, а природного газ – 1,3 трлн кубометров, передает ZN.UA.

Ранее сообщалось, что Канада рассматривает возможность поставки сжиженного природного газа в Украину, которая активно закачивает реверсный газ из Европы.

В марте 2016 года наша страна пользовалась услугами 12 частных трейдеров, доля которых впервые превысила долю государственного "Нафтогаза Украины", составив 50,1% против 49,9% у НАК.