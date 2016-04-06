Нефть дорожает – рынок снова поверил в договор о заморозке добычи

Фьючерсы на нефть выросли в среду за счёт надежд, что мировые экспортёры договорятся о заморозке добычи, в то время как стабильный переизбыток на рынке и планы Ирана увеличить производство отрицательно сказались на фактических ценах на чёрное золото.

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Фьючерсы на нефть восстановились с месячных минимумов, завершив предыдущую сессию в плюсе, так как представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фузайа сказала, что видит признаки того, что соглашение о заморозке добычи будет достигнуто на встрече нефтедобывающих стран в Дохе 17 апреля.

Сегодня утром фьючерсы на американскую нефть WTI подскочили на 2,65 процента до $36,83 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,8 процента до $38,55 за баррель, передает Рейтер.

"Нефть набрала обороты. Комментарии представителя Кувейта в ОПЕК оказали некоторую поддержку ценам", - сообщил банк ANZ, предупредив, что инвесторы, скорее всего, будут проявлять осторожность в преддверии встречи в Дохе.

Изначальное соглашение о заморозке добычи, заключённое в феврале, способствовало росту цен на нефть до $38 за баррель с минимума 12 лет в $27.

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Между тем в последние несколько дней нефть вновь подешевела из-за опасений, что странам не удастся заключить более масштабное соглашение, в основном потому что Иран сообщил, что не намерен замедлять производство после снятия санкций в январе.