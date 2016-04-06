"Энергорынок" привлек у "Ощадбанка" кредит на 1 миллиард гривень

Государственное предприятие "Энергорынок", оператор оптового рынка электроэнергии Украины, по результатам проведения открытого тендера выбрало государственный "Ощадбанк" для привлечения кредитов на общую сумму 1 миллиард гривень.

Как говорится в сообщении предприятия, размещенном на сайте "Государственные закупки", договор между сторонами был подписан 30 марта.

Согласно сообщению, кредитные средства госпредприятие привлекло сроком на 1 год для расчетов с энергокомпаниями.

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Как сообщал УНИАН, "Энергорынок" в феврале 2016 года привлек у "Ощадбанка" кредиты на 1,3 миллиарда гривень.

Госпредприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.