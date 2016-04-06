Яценюк хочет запретить импорт нефтепродуктов из России

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой проработать механизм запрета импорта нефтепродуктов российского производства и происхождения. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

«У меня будет поручение торговому представителю. Мы ввели ряд санкций против Российской Федерации, однако в этот список не попала закупка нефтепродуктов из России. Прошу Министерство экономики проработать механизм запрета импорта нефтепродуктов из страны-агрессора, которым является Российская Федерация», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2016 года Украина и Россия обменялись несколькими жесткими решениями санкционного характера, в числе которых полный запрет на импорт продовольствия и продукции химической промышленности российского производства. Запрет является взаимным и на данный момент остается в силе.