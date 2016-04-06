Дочка "Укргазвыдобування" планирует ввести в эксплуатацию 15 газовых скважин

Компания "Полтавагазвыдобування", входящая в крупнейшую газодобывающую компанию Украины "Укргазвыдобування", намерена в 2016 году освоить 1,5 миллиарда гривень на поисково-разведочное и эксплуатационное бурение, введя в эксплуатацию 15 газовых скважин.

Об этом сказано в программе социально-экономического развития Полтавской области, которую сегодня передали для рассмотрения и утверждения на сессии депутатам облсовета.

Согласно данным программы, на эксплуатационное бурение планируется использовать 882,5 миллиона гривень, что позволит ввести в эксплуатацию 15 скважин. Ожидаемый прирост добычи этих скважин в следующем году составит около 80 миллиона кубометров газа и 5,7 тысячи тонн газового конденсата.

Предприятие планирует в этом году получить 11 специальных разрешений на геологическое изучение, в том числе промышленную разработку полезных ископаемых.

Продолжатся геологоразведочные работы на Западно-Новотроицкой, Западно-Новоукраинской, Северо-степной и Скидановской площадках.

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Справка УНИАН. "Полтавагазвыдобування" ведет разработку более 40 месторождений углеводородов в восточной и центральной части Украины (Полтавская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области).

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування".

100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".