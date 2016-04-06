Focus: Соглашение нефтедобывающих стран 17 апреля становится все менее вероятным

Об этом пишет Мельхиор Поппе в статье "Соглашение нефтедобывающих стран 17 апреля становится все менее вероятным", опубликованной на сайте издания Focus.

Нефтяные эксперты были уверены, что в ближайшее время цена на нефть восстановится. Некоторые даже предсказывали скорое увеличение до 85 долларов за баррель. Но реальность выглядит по-другому: несколько дней назад цена за баррель нефти снова упала.

Почему так происходит?

Нефтяные страны застряли в порочном кругу. Чем ниже цена на нефть, тем больше баррелей приходится добывать и продавать, чтобы наполнить свою казну, – что приводит к дальнейшему падению цен. И что еще хуже: никто не знает, что делать дальше.

Вероятность соглашения снижается

Чтобы, наконец, решить эту дилемму, нефтедобывающие страны хотят встретиться в Дохе 17 апреля. Есть надежда на то, что все возьмут на себя обязательство сократить производство, чтобы таким образом остановить падение цен.

Но скептицизм по поводу успешного исхода растет. Много отдельных стран слишком заняты собой и плохими показателями бюджета. В первую очередь, Саудовская Аравия, которая большей частью ответственная за низкие цены. В течение нескольких месяцев она увеличивала добычу, чтобы вытеснить с рынка американских производителей, добывающих нефть с помощью технологии "фракинга", и в то же время сорвать возвращение давнего соперника – Ирана.

Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией может усугубиться

Конфликт между Тегераном и Эр-Риядом может стать самым большим препятствием для соглашения в Дохе. В конце прошлой недели Саудовская Аравия дала понять, что ограничит свое производство, только если это сделает Иран и другие страны-производители.

Иранцы, в свою очередь, неоднократно заявляли о том, что они будут повышать квоту до тех пор, пока не вернутся к использованию полной мощности своих установок. Страна ослаблена многолетними санкциями и сейчас зависит от доходов больше, чем ее соседи.

Тем не менее, амбиции Тегерана – раздражитель для Саудовской Аравии. Во вторник королевство запретило иранским кораблям даже проходить через его воды. Сообщение вызвало внезапное падение цен на нефть более чем на шесть процентов – всего за 30 минут.

Инцидент показывает, что ожидаемое соглашение все менее вероятно, и каждый признак провала отражается на фондовых биржах.

Россия также не думает о сокращении добычи

Есть также серьезные проблемы в других важных нефтяных государствах. В марте добыча нефти в России превысила показатели за 30 лет. Несмотря на соглашение с Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, которые, по крайней мере, хотят заморозить квоты на добычу, страна повысила свое производство в среднем на 10,91 млн баррелей (159 за литр) в день, как показывают данные Министерства энергетики России, опубликованные в субботу.

Фракинг в США с нетерпением ожидает повышения цен. Тогда многие производители в Северной Америке смогут снова запустить свои установки и добывать нефть из песка. Кроме того, хранилища в США заполнены до отказа.

Новое заявление дает надежду

По крайней мере, до встречи в Дохе фондовым рынкам следует ожидать скачков цен на нефть, считают эксперты. Но, как известно надежда умирает последней. У основных производителей нефти нет другого выбора, кроме соглашения, сказала представитель Кувейта в ОПЕК Наваль Аль-Фезайя. После этого цена на нефть значительно выросла.