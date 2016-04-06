Стоимость нефти подскочила на 4% на данных из США

Мировые цены на нефть продолжают расти в среду, отыгрывая неожиданные данные о снижении запасов сырья в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 16:48 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% - до 39,10 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 4,24% - до 37,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 апреля, сократились на 4,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 529,9 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что показатель увеличился на 3,15 миллиона баррелей - до 537,95 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,15%, или на 14 тысяч баррелей в сутки - до 9,008 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,3 миллиона баррелей — до 66,3 миллиона баррелей. Запасы бензина в США увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 244 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,967 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,8 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 163 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель сократится на 0,333 миллиона баррелей.

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Инвесторы также продолжают следить за сообщениями о предстоящей встрече стран-членов ОПЕК и других государств по заморозке добычи нефти.

"Участники рынка будут держать уши востро, пока интрига по возможной заморозке уровня производства не закончится", - цитирует газета The Wall Street Journal энергетического аналитика OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).