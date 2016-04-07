В офисах дочки российского "Лукойла" в Болгарии прошли обыски

Обыски также проходят в нефтяной компании Rompetrol, передает Русская служба Би-Би-Си.

Следственные действия проводятся в рамках расследования возможного картельного сговора семи топливозапровочных сетей и единственного в стране нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим Бургас".

Компании подозревают в том, что они пытались зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

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Антимонопольная служба Болгарии начала расследования против "Лукойла" в феврале этого года. Тогда, по данным местного информагентства Novinite, следствие смогло установить ценовой сговор между заправками "Лукойла" и другими автозаправочными сетями, в том числе Shell, Eco, OMV, Petrol и NIS.

Это не первый случай, когда деятельность компании вызывает вопросы у иностранных правоохранительных органов. Так, в августе прошлого года прокуратура Румынии предъявила дочерней структуре "Лукойла" обвинения в отмывании денег. Также обвинения были предъявлены генеральному директору нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil Андрею Богданову. Тогда же были арестованы активы компании в Румынии.