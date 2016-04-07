Цена нефти Brent снова превысила $40 за баррель

Утром 7 апреля стоимость барреля североморской Brent на торгах Лондонской биржи превысила отметку в 40 долларов. На максимуме котировки доходили до отметки в $40,25. По состоянию на 8:15 баррель Brent стоил $40,21.

Таким образом, суточный рост котировок составил 5,8%.

Скачок котировок произошел накануне после того, как Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США объявило о сокращении запасов сырой нефти в стране.

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За неделю, с 26 марта по 1 апреля 2016 года, коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах на территории США сократились на 4,9 млн барр., с 534,8 млн до 529,9 млн барр. Ранее аналитики прогнозировали, что запасы нефти не только не сократятся, но даже и вырастут примерно на 3 млн барр.

Накануне Американский нефтяной институт (API) сообщил, что, по подсчетам его экспертов, запасы нефти в хранилищах США сократились за последнюю неделю на 4,3 млн барр. Эта новость также спровоцировала рост нефтяных котировок.