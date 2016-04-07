"Северный поток-2" несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза - вице-президент ЕК

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявляет, что газотранспортный проект "Северный поток-2" не соответствует ни стратегии энергетической безопасности Европейского Союза, ни стратегии безопасности поставок газа.

Соответствующее заявление Шефчович сделал в среду в Брюсселе в Европейском парламенте во время конференции, посвященной вопросу "Северного потока-2", передает собственный корреспондент УНИАН.

"Диверсификация источников энергии, поставщиков и путей имеет решающее значение для обеспечения безопасных и стабильных поставок на европейские предприятия. "Северный поток-2" так, как он выглядит сейчас, не отвечает этим условиям. Что касается безопасности поставок, "Северный поток-2" может привести к уменьшению газотранспортных коридоров с трех до, как минимум, двух - это отказ от маршрута через Украину. Также маршрут «Ямал» через Польшу может оказаться под угрозой. Такое сокращение маршрутов не улучшит безопасность поставок", - заявил он.

Шефчович отметил, что ЕК приняла к сведению планы по строительству "Северного потока-2". "Если он будет построен, он должен полностью соответствовать, как и любой другой инфраструктурный проект, действующему законодательству ЕС, в том числе, по энергетике и окружающей среде", - подчеркнул вице-президент.

"Строительство такого важного инфраструктурного проекта как «Северный поток-2» не может происходить в правовом вакууме. Не может оно также работать исключительно только по российским законам. На фоне столкновения правовых режимов «Северный поток-2», если он будет построен, должен быть реализован в рамках правовой системы, которая должным образом обеспечивает ключевые принципы наших правил энергетического рынка", - подчеркнул Шефчович.

Вице-президент вновь напомнил позицию Евросоюза, согласно которой ЕС будет финансово поддерживать инфраструктурные проекты, которые соответствуют основным принципам Энергетического союза, в том числе, стратегии энергетической безопасности ЕС.

Шефчович отметил, что наземная часть "Северного потока-2", независимо от его маршрута на территории ЕС, должна надлежащим образом соблюдать нормы третьего энергопакета, Еврокомиссия будет обеспечивать их правильное применение. "Но выскажусь предельно ясно: влияние проекта "Северный поток-2" явно выходит за рамки юридических дискуссий. "Северный поток-2" может изменить ландшафт газового рынка ЕС, при этом не давая доступа к новому источнику поставок или новому поставщику, и дальнейшему увеличению избыточных мощностей из России в ЕС. Это вызывает обеспокоенность", - констатировал вице-президент ЕК.

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Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года российский «Газпром», Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта - Торжок-2», который обеспечит поставку газа по «Северному потоку-2» из России в Европейский Союз в обход Украины.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока-2».

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан уверяет, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству.