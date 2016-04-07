Российская "Транснефть" раскрыла детали сделки по продаже украинского трубопровода

Российская "Транснефть" в феврале 2016 года закрыла сделку по продаже дочернего предприятия - АО "Юго-Запад транснефтепродукт", сумма сделки превысила стоимость выбывающих чистых активов в рублевом эквиваленте на 998 миллионов рублей (14,56 млн долл.), говорится в материалах компании, сообщает Прайм.

"В феврале 2016 года группа завершила сделку по продаже дочернего общества АО "Юго-Запад транснефтепродукт", владеющего 100% уставного капитала ДП "ПрикарпатЗападтранс", активы которого расположены на территории Украины. Превышение суммы сделки над стоимостью выбывающих чистых активов в рублевом эквиваленте составило 998 миллионов рублей", - сообщает "Транснефть".

Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил швейцарской International Trading Partners AG купить акции "Юго-Запад транснефтепродукта". Федеральная антимонопольная служба РФ ранее также разрешила этой швейцарской компании, находящейся под контролем гражданина Германии Анатолия Шефера, приобрести 100% акций "Юго-Запад транснефтепродукта".

В 2015 году в результате реорганизации из "Юго-Запад транснефтепродукта" были выделены "Транснефтепродукт-Самара" и "Транснефтепродукт-Запад", которым были переданы трубопроводы на территории РФ и Беларуси.

В собственности "Юго-Запад транснефтепродукта" после реорганизации находится актив — "ПрикарпатЗападтранс", эксплуатирующий магистральный нефтепродуктопровод, проходящий по территории Украины.

Нефтепродуктопровод является предметом судебного спора "Транснефти" и Украины. В частности, в марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "дочки" "Транснефти" на решение Ровненского суда о национализации украинского участка трубопровода "Самара — Западное направление", оставив его в собственности Украины.