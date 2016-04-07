Украина в первом квартале увеличила добычу угля до 10 миллионов тонн

Украина в январе-марте 2016 года увеличила добычу энергетического и коксующегося угля по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,4% - до 10 млн тонн с 9,4 млн тонн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, в марте 2016 года добыча угля увеличилась по сравнению с мартом 2015 года до 3,4 млн тонн с 3,05 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,759 млн тонн с 65 млн тонн. При этом 6,742 млн тонн топлива было добыто на государственных шахтах.

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Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. При этом для стабильной работы энергосистемы власти приняли решение о необходимости импорта дефицитного угля из Южно-Африканской Республики.