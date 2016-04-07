Goldman Sachs назвал среднюю цену нефти в 2016 году

Цены на нефть на уровне 35 долларов за баррель не являются ни слишком низкими, ни слишком высокими - это тот уровень, при котором стоит покупать акции геологоразведочных и добывающих компаний, считают аналитики американского финансового гиганта Goldman Sachs Group Inc.

По мнению аналитиков, средняя цена нефти во втором квартале составит 35 долларов за баррель, среднегодовая - 38 долларов за баррель, а оценка на 2017 год составила 57,5 долларов за баррель.

Цена нефти 30-35 долларов за баррель не изменит поведения американских компаний и поможет поднять стоимость нефти марки WTI до 55-60 долларов за баррель в 2017 году. Текущий уровень цен выше себестоимости добычи нефти, но они будут сдерживать слишком раннее восстановление производства на сланцевых месторождениях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обзор Goldman Sachs.

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"Мы считаем, что наш нефтяной прогноз на второй квартал является идеалистическим сценарием. Мы хотели бы использовать волатильность для увеличения вложений в акции производителей сланцевой нефти с наилучшей производительностью", - говорится в обзоре Goldman Sachs, передает Прайм.

Кроме того, эксперты "менее склонны верить в устойчивую заморозку или снижение добычи ОПЕК". Аналитики банка прогнозируют рост добычи ОПЕК на 600 тысяч баррелей в сутки в 2016 году и 500 тысяч баррелей в сутки в 2017 году. Между тем, по мнению Goldman Sachs, в США производство нефти может сократиться в этом году на 725 тысяч баррелей в сутки с 9 миллионов баррелей в сутки на начало апреля.