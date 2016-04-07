Суд перенес на 12 апреля рассмотрение дела о взыскании с "Энергоатома" 127 миллионов сомнительной задолженности

Апелляционный суд Киева перенес на 12 апреля рассмотрение дела о взыскании с Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности в пользу компании "Укрэлектроват".

Соответствующее решение коллегия судей приняла на заседании 6 апреля.

В ходе заседания представитель "Укрэлектровата" заявил, что не имеет всей необходимой документации и информации по данному делу, поскольку узнал о нем в этот же день утром.

"О судебном заседании мне стало известно совсем случайно", - сказал он.

При этом он попросил судей дать не менее 7 дней на подготовку к рассмотрения данного дела.

Вместе с тем представитель "Энергоатома" заявил, что из-за данного спора исполнительная служба заблокировала все счета госкомпании. При этом он попросил судей дать меньший срок на подготовку второй стороны к рассмотрению данного дела, поскольку необходимо оперативно решить проблему ареста счетов компании для возобновления ее полноценной работы.

Выслушав все предложения, суд назначил следующее заседание на 17:15 12 апреля.

Читайте такжеЯценюк поручил МВД и Минюсту разобраться в правомерности блокирования счетов "Энергоатома"

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, что фактически заблокировало финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в стране энергогенерирующей компании.

После этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко принять меры по защите государственных интересов из-за блокирования счетов "Энергоатома".

Арест счетов и имущества был проведен при осуществлении исполнительного производства № 34029225 о взыскании 127,3 миллиона гривень с НАЭК "Энергоатом" в пользу компании "Укрэлектроват".

По данным "Энергоатома", арестованы счета компании, которые используются для выплаты заработной платы, а также счета со специальным режимом использования, которые вообще не подлежат аресту.

Читайте также"Энергоатом" в прошлом году направил 2,1 миллиарда на повышение безопасности энергоблоков

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.