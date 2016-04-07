Скандал в дружном семействе: Болгарский Overgas подал в суд на "Газпром" из-за прекращения поставок газа

Болгарский трейдер Overgas подал в суд на "Газпром" из-за прекращения поставок российского газа в текущем году, сообщает Прайм со ссылкой на болгарское агентство Novinite.

"Газпром" прекратил поставки газа с 1 января 2016 года. При этом поставки были прекращены, несмотря на то что между компаниями заключен долгосрочный контракт до 2019 года. Теперь Overgas с 1 января 2016 года закупает газ у болгарской государственной компании "Булгаргаз", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что в ноябре 2012 года "Газпром экспорт" и "Булгаргаз" подписали долгосрочный контракт на поставку газа в объеме до 2,9 миллиарда кубометров в год. Контракт регламентирует поставки природного газа из России в Болгарию с 1 января 2013 года и заканчивает свое действие 31 декабря 2022 года. Тогда же "Газпром экспорт" и Overgas продлили срок действия имеющегося контракта на поставку газа в Болгарию до конца первого квартала 2015 года с годовым объемом до 400 миллионов кубов.

Потребление природного газа в Болгарии в 2014 году составило 3 миллиарда кубометров, в том числе импорт — 2,79 миллиарда кубометров, включая 240 миллионов кубометров газа для компрессорных станций. Болгарское издание Capital Daily со ссылкой на источники в энергетической отрасли в конце 2015 года сообщило, что "Газпром" намерен продать свою долю в Overgas.

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"После заявлений Overgas о прекращении "Газпромом" поставок газа в его адрес, МИД России 31 декабря 2015 года опроверг сообщения болгарских СМИ о приостановке поставок российского газа в Болгарию компанией "Газпром экспорт", - подчеркивает издание.