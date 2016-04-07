Россия снизила цену на газ для Армении до 150 долларов

Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ до 150 долларов за тысячу кубометров, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы армянского правительства Овика Абрамяна о итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"До того стоимость газа составляла 165 долларов, а теперь она снижена до 150 долларов. Переговоры продолжатся. Повлияет ли это на конечного потребителя, пока обсуждается", - сказал Абрамян.

Кроме того, российский премьер заявил, что стороны договорились по поставкам газа.

"Мы договорились по энергетическим вопросам, включая вопросы поставки газа, что, безусловно, исключительно важно для обеспечения стабильности энергопотребления в Армении и развития республики в целом", - сказал Медведев.

Отмечается, что власти Армении в январе обратились к РФ с просьбой снизить цену поставляемого в республику газа.

Ранее, согласно подписанному 7 сентября 2015 года армяно-российскому протоколу, базовая цена на поставляемый газ была снижена со 189 долларов до 165 долларов за тысячу кубометров.

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Тем не менее, на местных потребителях снижение никак не сказалось: население продолжает платить компании "Газпром Армения" более 320 долларов за тысячу кубометров газа; а крупные потребители - по 272 доллара, причем именно в американской валюте.