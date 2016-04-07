В оккупированном Крыму предупредили об очередном блэкауте, возможна полная остановка энергомоста

Об этом сообщили в "Крымэнерго", передает "Крым.Реалии".

"В связи с выполнением плановых ремонтных работ по переустройству заходов КВЛ 220 кВ энергомоста на переходных пунктах "Крым" и "Кубань" вводится снижение оперативного лимита по Крыму и городу Севастополю в период с 00:00 часов 11 апреля 2016 года до 23:59 часов 17 апреля 2016 года", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что лимит при перетекании составит 285,0 мегаватт, оперативный лимит устанавливают в размере 687 мегаватт.

В этот период связь энергосистемы Крыма и России будет осуществляться одной высоковольтной линией.

Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и енергомостом с Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".