В США надеются, что израильский газ сможет конкурировать с российским

Израильский природный газ, крупные запасы которого были обнаружены в шельфовых месторождениях Средиземного моря, может помочь Европе ослабить свою энергозависимость от России, сообщает Радио Свобода со ссылкой на интервью министра энергетики США Эрнста Мониза.

"По его оценке, стратегическая ценность израильского газа состоит также в том, что его можно дешево экспортировать в Египет и Иорданию. Соответствующее соглашение с Иорданией уже подписано, переговоры с Египтом еще не закончены. На них обсуждается, в частности, перспектива использования местных заводов для сжижения израильского газа и его последующей доставки в Европу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у берегов Израиля сосредоточены, потенциально, самые крупные залежи природного газа на средиземноморском шельфе. Мониз надеется, что Израиль в ближайшем будущем устранит правовые проблемы, препятствующие началу их разработки. Главная из них заключается в том, что Верховный суд страны признал неправомерным предложение правительства сохранять регуляционный режим добычи газа неизменным в течение десяти лет. Ведущим участником проекта добычи израильского природного газа является американская компания Noble Energy.

Читайте такжеПоставщиком газа в Турцию на фоне конфликта с РФ может стать Израиль

Первым пунктом транспортировки израильского газа станет, по всей видимости, Турция, откуда он будет перекачиваться в распределительную сеть, связывающую месторождения на Каспии с Европой.

Запасы газа на израильском шельфе оцениваются приблизительно в 600 миллиардов кубометров.