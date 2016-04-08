Brent торгуется выше $40 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные министерства энергетики США, в очередной раз зафиксировавшего снижение добычи этого сырья в стране, что вызвало позитив инвесторов на фоне предстоящей 17 апреля в Дохе встречи нефтедобывающих стран по возможной заморозке уровня добычи "черного золота", сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08:03 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% - до 40,04 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,09%, до 38,04 доллара за баррель.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 апреля, сократились на 4,9 миллиона баррелей - до 529,9 миллиона баррелей. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста показателя на 3,15 миллиона баррелей - до 537,95 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за отчетную неделю сократилась на 0,15%, или на 14 тысяч баррелей в сутки — до 9,008 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, индикатор за последние 11 недель снизился десятый раз, что вызвало позитив на рынке в преддверии встречи крупнейших нефтепроизводителей в Дохе.

Саудовская Аравия, Катар, Россия и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о сохранении добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Среди стран, выражавших такую готовность, - Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ.

"Производство нефти в США достигло в прошлом году максимума на уровне около 9,6 миллиона баррелей в день, а сейчас снизилось к уровню, близкому к 9 миллионам баррелей, что означает, что с рынка ушло около 500 тысяч баррелей. Безусловно, это хороший знак. Заморозка уровня добычи будет поддерживать цены, но они все еще подвержены риску снижения из-за избытка предложения", - сказал агентству Bloomberg аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс (David Lennox).