Запорожская АЭС отключила от сети третий энергоблок для ремонта

Запорожская АЭС 7 апреля отключила от энергосети страны блок №3 для проведения ремонта воздушного выключателя открытого распределительного устройства (ОРУ) 750 кВ, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"7 апреля 2016 года в 22:33 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для вывода в ремонт воздушного выключателя на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 750 кВ. Реакторная установка находится на мощности", - говорится в сообщении госкомпании.

Также сообщается, что ориентировочное время включения в сеть - 8 апреля 2016 года в 12:00.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения Запорожской АЭС без изменений.

По состоянию на 8 апреля на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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Суммарная мощность генераторов составляет 3 020 МВт. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 112-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Запорожской АЭС продолжаются 54-е сутки среднего планового ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.