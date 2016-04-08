ДТЭК Ахметова снова просит кредиторов пролонгировать погашение долгов

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил о невозможности в ближайшее время полностью оплатить купоны по еврооблигациям на сумму 910 миллионов долларов с погашением в 2018 году и предложил кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию своих долгов, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, ДТЭК предложил иностранным кредиторам и держателям евробондов план долгосрочной реструктуризации. На основании полученных предложений от всех заинтересованных сторон будет разработан документ, который учтет интересы компании и партнеров.

"Компания инициировала получение stand still (освобождение от обязательств) со стороны держателей еврооблигаций на период до 6 месяцев. Подписание аналогичного документа согласовывается с остальными кредиторами", - сообщили в ДТЭК.

Также в сообщении приводятся слова руководителя департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрия Федотова, который сообщил, что компания продолжает работу и диалог с иностранными кредиторами с целью сбалансирования финансовых возможностей компании по обслуживанию кредитов.

"Мы надеемся в течение 6 месяцев прийти к соглашению по условиям долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое будет приемлемым для всех сторон", - отметил Федотов.

В ДТЭК напомнили, что в первом полугодии 2015 года компания провела обмен еврооблигаций в размере 200 миллионов долларов на новые бумаги на сумму 160 миллионов долларов со сроком погашения в марте 2018 года. Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса реструктуризации долговых обязательств компания наняла финансового советника компании Rothschild и юридического консультанта компании Latham & Watkins.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 марта 2016 года снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня "RD" с "С" в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 миллионов долларов с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою "дочку" DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 миллионов долларов с погашением в апреле 2018 года.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

Холдинг ДТЭК в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом почти в два раза – до 37,4 миллиарда гривень с 19,6 миллиарда гривень.