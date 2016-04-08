Запорожская АЭС подключила к сети третий энергоблок после ремонта

Запорожская АЭС 8 апреля подключила к энергосети страны блок №3 после проведения ремонта воздушного выключателя открытого распределительного устройства (ОРУ) 750 кВ, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"8 апреля 2016 года в 11:26 энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения Запорожской АЭС без изменений.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2016 в 22:33 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для вывода в ремонт воздушного выключателя ОРУ 750 кВ.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.