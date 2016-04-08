Переход энергоблоков АЭС на маневренный режим потребует не менее двух лет подготовки – "Энергоатом"

Эксплуатация энергоблоков типа ВВЭР-1000 на украинских АЭС в режиме суточного регулирования мощности технически возможна, однако потребует еще не менее двух лет тщательной подготовки.

Как сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом", оператора всех действующих АЭС страны, такое мнение в ходе круглого стола на тему "Атомная энергетика Украины. Маневрирование – слепой риск или безопасная экономическая целесообразность?" высказал директор по производству "Энергоатома" Юрий Шейко.

Напомним, в Плане действий на 2016 год Кабинет министров Украины запланировал до 31 декабря внедрить маневрирование энергоблоками атомных станций для суточного регулирования мощности объединенной энергосистемы.

По словам Шейко, в 2015 году на основании разрешений, полученных от Госатомрегулирования Украины, "Энергоатом" осуществил на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 21 цикл разгрузок и нагрузок мощности.

"Мощность блока снижалась с номинальных 100% до 75% и вновь поднималась до 100%. В ходе опытной эксплуатации в маневренном режиме мы выявили ряд направлений для проведения модернизации оборудования, в частности это касается регулирования турбины энергоблока. По итогам был составлен детальный отчет, направленный на экспертизу в Госатомрегулирования, и уже на основании этого отчета будут приниматься решения о дальнейшем продолжении опытной эксплуатации в маневренном режиме", - пояснил Шейко.

Он отметил, что для полной отработки возможности эксплуатации энергоблока в маневренном режиме необходимо пройти 200 циклов разгрузок и нагрузок.

"То есть для перехода на маневренный режим нам потребуется не менее двух лет. Не стоит забывать, что "Энергоатом" эксплуатирует реакторы, в которых находится ядерное топливо, и хотелось бы иметь полную уверенность в надежной работе всех систем, прежде чем переходить на новый режим работы", - добавил директор по производству компании.

В свою очередь, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Сергей Божко подчеркнул, что переход энергоблоков АЭС на работу в маневренном режиме является устоявшейся мировой практикой.

"Многие страны перевели энергоблоки своих АЭС, изначально разработанные для работы в базовых режимах нагрузки, на маневренный режим. К примеру, Франция, где сегодня на атомных станциях эксплуатируются 58 энергоблоков, еще с 1976 года начала этот процесс для энергоблоков мощностью 900 МВт, разработанных компанией Westinghouse. Что касается украинской практики, то Госатомрегулирования согласовало работу в маневренном режиме энероблока №2 ХАЭС в 2015 году, исходя из позитивных оценок, обосновывающих безопасность такого режима эксплуатации", - уточнил глава ГИЯРУ.

Советник премьер-министра Украины Константин Ущаповский напомнил участникам круглого стола, что для регулирования баланса энергосистемы используются три вида регуляции: сезонная, в которой принимают участие гидроэлектростанции, недельная (потребление электроэнергии в будние и выходные дни существенно отличается) и суточная.

"Так вот, на сегодняшний день "Энергоатом" по факту уже принимает участие в недельном регулировании. Исходя из запланированного госпредприятием "Энергорынок" потребления, атомные станции по команде диспетчеров разгружаются на выходные. И это нормальная практика, которая у нас существует уже более 10 лет. "Энергоатом" скрипя зубами, понимая проблемы энергосистемы, на это идет. Что же касается суточного регулирования, то технически это возможно, однако это очень серьезный вопрос и к нему нельзя подходить без длительных и всесторонних испытаний", - подчеркнул эксперт.

Ущаповский отметил, что, выходя на маневренный режим, эксплуатирующей компании необходимо учесть фактор затрат на модернизацию, дополнительные ремонтные работы, которые неизбежно появятся в связи с дополнительной нагрузкой на оборудование энергоблоков АЭС, работающих в маневренном режиме.

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"Все это должно быть обеспечено дополнительным финансированием, необходимо компенсировать "Энергоатому" затраты на работу в маневренном режиме. Сведя все вышеперечисленные факторы воедино, можно констатировать, что внедрение маневренного режима на АЭС требует не только тщательной технической подготовки, но и расчета всех сопутствующих затрат, чего пока не сделано", - отметил советник премьер-министра.

Руководитель службы проектной безопасности и топливоиспользования НАЭК "Энергоатом" Олег Годун высказал мнение, что при обсуждении таких вопросов, как работа энергоблоков АЭС в маневренном режиме, нет ни малейших причин говорить о том, что "Энергоатом" что-то делает вопреки нормативам или чьим-то распоряжениям.

При этом экс-министр энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков признал, что в энергетической отрасли Украины решения зачастую принимаются рефлекторно и неквалифицированно.

"Работа по внедрению маневренных режимов на АЭС последовательно ведется уже более 10 лет под жестким контролем регулятора, и вдруг делается заявление о том, что с 31 декабря энергоблоки АЭС будут переведены на маневренный режим. Я вообще не понимаю, зачем нужно было в Программе действий правительства это писать. Напишите: мы разрабатываем программу, проводим анализ, но зачем писать такие вещи, которые в Украине, пережившей Чернобыль, однозначно вызовут непонимание", - подчеркнул Плачков.

Он также отметил, что "Энергоатомом" в настоящее время управляют специалисты с высочайшей квалификацией и чувством ответственности, а Госатомрегулирования Украины является одним из наиболее авторитетных в мире органов в сфере ядерного регулирования.

"Я знаю, как высоко оценивают квалификацию наших регуляторов в мире, и они никогда не допустят ни экспериментов, ни нештатных режимов эксплуатации на энергоблоках украинских АЭС. У руководителей нашего государства еще лет 10-15 назад иногда возникал соблазн дать какую-то необдуманную команду атомщикам, но у Госатомрегулирования на все эти команды было категорическое "нет", с тех пор даже попыток таких не было. Поэтому я предлагаю считать заявленное в планах правительства внедрение маневрирования энергоблоками атомных станций до 31 декабря 2016 года оговоркой, допущенной руководством нашей отрасли", - подытожил Плачков.

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Как сообщал УНИАН, по мнению "Энергоатома", перед внедрением режима маневрирования на атомных электростанциях необходимо повысить стабильность работы объединенной энергосистемы Украины.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.