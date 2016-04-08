Министр энергетики РФ признал, что Украине пока не нужен российский газ

Украине в летний период вряд ли понадобится российский газ для собственного потребления, однако на начало зимнего сезона стране нужно будет иметь в подземных хранилищах не менее 17 миллиардов кубометров газа, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, Украина сейчас, в летний период вряд ли будет нуждаться в каком-то дополнительном объеме покупки газа для собственного потребления. А для закачки газа в ПХГ им, конечно, нужно будет до начала сезона порядка 9-10 миллиардов кубометров газа закачать с тем, чтобы надежно обеспечить транзит и выйти к октябрю месяцу на объемы газа в ПХГ не менее 17 миллиардов кубометров", — сказал Новак, передает РИА Новости.

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В конце марта истекло действие так называемого зимнего газового пакета, по которому Киев покупал газ у Москвы. Договоренности в рамках зимнего пакета были парафированы РФ и Украиной при посредничестве Еврокомиссии 25 сентября 2015 года. Выкупив предусмотренный договоренностями обязательный объем газа на 540 миллионов долларов, Киев 25 ноября 2015 года прекратил закупку газа у РФ.

С апреля этого года "Нафтогаз Украины" не стал возобновлять закупку газа у "Газпрома" из-за невыгодной цены. При этом Украина продолжает закупать газ в Евросоюзе, где цена ниже, чем у России.

Новак ранее пояснял, что по истечении срока действия скидки на российский газ для Украины его цена будет полностью соответствовать действующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом". По его словам, во втором квартале 2016 года цена составляет менее 180 долларов за тысячу кубометров.