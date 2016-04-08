Европа впервые за два года увеличила импорт российской нефти
В 2015 году Россия впервые за шесть лет нарастила совокупный экспорт нефти, Европа, крупнейший потребитель российского сырья, нарастила закупки впервые за два года.
Экспорт российской нефти в Европу в 2015 году увеличился более чем на 8%, до 150 млн т, или около 3 млн барр./сут., следует из расчетов Bloomberg, сделанных на основе данных Министерства энергетики РФ, передает РБК.
Совокупный экспорт российской нефти во все страны мира в 2015 году увеличился впервые с 2009 года, свидетельствуют цифры ведомства. В 2009 году его объем составил 248,3 млн т, и вплоть до 2014 года он снижался, достигнув уровня 221,3 млн т. В минувшем году экспорт российской нефти составил 241,8 млн т.
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Слабый рубль, низкие капитальные затраты и благоприятная налоговая система позволили российским нефтяным компаниям добиваться рекордных показателей по добыче. При этом увеличение маржи НПЗ в условиях обвала нефтяных цен повысило спрос на российскую нефть со стороны европейских нефтеперерабатывающих заводов, отмечает агентство.