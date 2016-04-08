Иран хочет потеснить конкурентов: решил продавать нефть дешевле Саудовской Аравии

​Иранская нефтяная госкомпания National Iranian Oil Co. (NIOC) в мае 2016 года будет продавать азиатским потребителям нефть марки Forozan Blend на $2,43 дешевле средней цены нефти из Омана и Объединенный Арабских Эмиратов, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя компании.

Стоимость сорта Fo​rozan Blend за баррель будет на ¢3 ниже, чем цена за баррель нефти Arab Medium, которую добывает саудовская Saudi Aramco (еще в феврале Forozan Blend была дороже саудовской нефти на ¢7). Нефть Iranian Light будет стоить азиатским потребителям на ¢60 дешевле аналогичных сортов ближневосточной нефти.

С еще более значительным диско​​​​​нтом Тегеран планирует продавать тяжелые сорта нефти. Iranian Heavy будет стоить дешевле оманской и дубайской нефти на $2,60 за баррель, цена барреля нефти сорта Soroosh будет, в свою очередь, на $5,65 ниже, чем у Iranian Heavy.

Как заявил Bloomberg руководитель стратегического направления JTD Energy Services Джон Дрисколл, ключевым регионом конкуренции между Ираном и ближневосточными странами за поставки нефти будет Азия, однако конкуренция будет также и за потребителей в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.

Читайте такжеЕвропа впервые за два года увеличила импорт российской нефти

Как отмечает Bloomberg, в течение семи предыдущих лет иранская нефть была дороже нефти от других ближневосточных производителей.

Иран собирается не только продавать нефть дешевле, чем у конкурентов, но и нарастить объемы ее добычи: как заявил иранской министр нефти Бижан Зангане иранскому агентству Shana, к марту 2017 года Тегеран планирует добывать 4 млн баррелей в день (то есть вернуться к объе​мам 2008 года). При этом, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), такой отметки Иран может достигнуть только к началу 2020-х (тогда уровень добычи составит 3,94 млн баррелей в день, прогнозирует МЭА), передает РБК.

Планы Ирана ставят под вопрос смысл проведения запланированных на 17 апреля переговоров производителей нефти в Дохе. В столице Катара представители стран — членов ОПЕК и других производителей нефти, включая Россию, собираются обсудить возможность заморозки добычи нефти на уровне января 2016 года. В начале апреля саудовский принц Мохаммед бин Салман говорил в интервью Bloomberg, что Эр-Рияд заморозит добычу лишь в том случае, если другие производители нефти, в том числе и Иран, присоединятся к этому шагу.

Саудовская Аравия по-прежнему достаточно болезненно воспринимает экспансию Ирана на нефтяные рынки. Для того, чтобы ограничить экспорт из исламской республики, саудовские власти, как писала в начале апреля The Financial Times, ограничили доступ к своим портам для танкеров с иранской нефтью.