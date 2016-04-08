Суд заблокировал конкурс по отбору руководителя "Центрэнерго"

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"За 1,5 часа до заседания номинационного комитета по "Центрэнерго" конкурс заблокирован судом на основании иска владельца 100 акций. Чистейший саботаж!" - написал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает в течение двух недель завершить процесс назначения на должности руководителей шести крупнейших государственных компаний: "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Укрпочта", "Укрспирт", "Укрзализныця" и "Электротяжмаш".

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Комментируя возможность блокирования конкурсов по отбору руководителей крупных госкомпаний, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что это говорит об отсутствии политической воли к борьбе с коррупцией. По его словам, срыв кадровых конкурсов, проводимых правительством и независимым Номинационным комитетом в крупнейших госкомпаниях, станет невозможным только после завершения судебной реформы и очищения судейского корпуса.