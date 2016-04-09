Коболев заявил, что "Северный поток-2" может сыграть роль "троянского коня" России для ЕС

Как сообщили в пресс-службе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», об этом сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в рамках международной конференции в Европарламенте.

«Как и троянский конь, «Северный поток-2» – это подарок в красивой обертке, цель которого - ослабление ЕС изнутри», - цитирует Коболева пресс-служба «Нафтогаза».

По его словам, газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Вместе с тем он провоцирует существенное падение объемов газа, транспортируемого по уже существующим маршрутам, - через страны Центральной и Восточной Европы, и ведет к быстрому упадку этих маршрутов.

Коболев спрогнозировал, что реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

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«Изменение ландшафта газового рынка создаст новые возможности для злоупотреблений «Газпромом» своим доминирующим положением и будет угрожать энергетической безопасности ЕС. Большинство стран Центральной, Восточной и Южной Европы в значительной мере зависят от российского газа и имеют ограниченный доступ к альтернативным источникам поставок. Реализация проекта «Северный поток-2» дополнительно ухудшит переговорные позиции этих стран в отношениях с «Газпромом», - отметил председатель «Нафтогаза».

Он не исключил появления дефицита газа для стран Центральной и Восточной Европы в случае запуска «Северного потока-2», и именно этот фактор Россия могла бы использовать в политических дискуссиях и требованиях политических уступок со стороны стран ЕС. «Это может быть использовано для искусственного формирования противоречий между государствами-членами ЕС и ставит под угрозу безопасность ЕС, - отметил Коболев. - В течение многих лет Украина существовала в условиях политики «российский газ в обмен на лояльность». В результате мы покупали газ по одной из наивысших цен в Европе и были ограничены в наших политических решениях. В течение последних двух лет Украина продемонстрировала, что диверсификация поставщиков и интеграция с соседними рынками газа - это гораздо более эффективная стратегия как в политическом, так и в финансовом плане. Мы удивлены, что ЕС рассматривает возможность движения в противоположную сторону с проектом Северный поток - 2».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток - 2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток - 2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Вместе с тем глава украинского правительства Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток - 2», это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.