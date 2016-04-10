Энергоблок №2 Ривненской АЭС выведен в плановый ремонт - Минэнергоугля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, согласно графику ремонта энергоблоков АЭС Украины, 10 апреля в 02:05 энергоблок №2 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 55 суток.

«По состоянию на 11:30 10 апреля в работе находятся два энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1410 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что энергоблок №3 Ривненской АЭС находится на этапе пусковых операций, «после завершения ремонта по устранению неплотностей в системе охлаждения статора генератора турбогенератора ТГ-5. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было».

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

*** Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в г. Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.