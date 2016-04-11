Цена нефти Brent превысила $42

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,43%, до $39,89 за баррель.

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На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,43%, до $42,12 за баррель.