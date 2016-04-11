Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и начала пополнять запасы топлива

В связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины компания "Укртрансгаз".

"Нынешний сезон закачки природного газа (в хранилища – УНИАН) был начат 7 апреля с крупнейшими за последние пять лет запасами голубого топлива", - говорится в сообщении госкомпании.

Согласно сообщению, с 7 по 10 апреля включительно в хранилища было закачано 30 миллионов кубометров природного газа.

По состоянию на сегодняшнее утро закачка природного газа в хранилища осуществляется в суточном режиме 20,5 миллиона кубометров, что в четыре раза больше объема закачанного топлива в предыдущие сутки.

В "Укртрансгазе" отмечают, что всего в отечественных ПХГ хранится 8,46 миллиарда кубометров топлива, что на 11% больше показателей прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.