Запорожская АЭС отключила от сети блок №6 для устранения неисправности

Запорожская атомная электростанция отключила от энергосети страны блок №6 для устранения негерметичности газовой системы генератора, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

"11 апреля 2016 года в 2:01 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для устранения негерметичности газовой системы генератора", - сообщают в "Энергоатоме".

При этом отмечается, что ориентировочное время включения в сеть ‒ 13 апреля в 23:00.

По состоянию на 11 апреля 2016 года, на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Суммарная мощность генераторов составляет 2 930 МВт. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 115-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 57-е сутки среднего планового ремонта.

"Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения Запорожской АЭС без изменений", - подчеркивается в сообщении.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.