Ирак установил рекорд нефтедобычи перед встречей ОПЕК

В преддверии переговоров экспортеров нефти об ограничении добычи Ирак нарастил производство сырья до рекордного уровня, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Суточная добыча нефти в Ираке в марте выросла до 4,55 миллиона баррелей с 4,46 миллиона баррелей в феврале. Предыдущий рекорд был установлен в январе, когда добыча составила 4,43 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом страна стала поставлять больше нефти на мировой рынок: в марте экспорт составил 3,81 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 3,23 миллиона баррелей месяцем ранее.

Ирак нарастил добычу и экспорт на фоне подготовки переговоров нефтедобывающих стран о заморозке роста добычи нефти, которые должны состояться в Дохе 17 апреля. В феврале Саудовская Аравия, ​Катар, Венесуэла и Россия выступили с предложением ограничить добычу нефти в 2016 году на уровне января, если к соглашению присоединятся другие страны. Ограничение должно способствовать стабилизации нефтяных цен.

Читайте такжеИран хочет потеснить конкурентов: решил продавать нефть дешевле Саудовской Аравии

Встреча, на которой будет обсуждаться этот вопрос, состоится в Дохе 17 апреля. Свое участие во встрече подтвердили 12 стран, сообщил 31 марта министр нефти Катара Мохаммед бин Салех аль-Сада. По его словам, это Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла, Нигерия, Россия, Алжир, Индонезия, Эквадор, Бахрейн, Оман и сам Катар.