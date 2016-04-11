Ривненская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Ривненская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №3 после проведения текущего ремонта, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

"10 апреля в 19:52 энергоблок №3 Ривненской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов 11 мая в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 200 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - заявляют в "Энергоатоме".

Также сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке РАЭС и на прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Читайте такжеЗапорожская АЭС отключила от сети блок №6 для устранения неисправности

Как сообщал УНИАН, энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети 27 марта 2016 года для проведения текущего ремонта.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.