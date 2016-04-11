Украина сократила потребление газа почти на 10%

Украина в январе-марте 2016 года сократила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 9,3% - до 13,073 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа промышленностью за отчетный период сократилось на 22,8% – до 2,886 миллиарда кубометров, населением и бюджетными учреждениями – на 5,5%, до 5,8 миллиарда кубометров, предприятиями теплокоммунэнерго - на 2,8%, до 3,491 миллиарда кубометров.

На производственно-технологические потери в январе-марте было использовано 894 миллионов кубометров газа, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2014 годом на 20,9% - до 33,727 миллиарда кубометров. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению прогнозирует 15-процентное снижение в 2016 году потребления природного газа в Украине по сравнению с 2015 годом.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, в 2016 году планируется сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 миллиарда кубометров с 16,4 миллиардов кубометров.