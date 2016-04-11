Сеть заправок "Роснефти" в Украине может перейти компаниям, которые связаны с Медведчуком - СМИ

Сеть заправок "Роснефти" в Украине собираются выкупить компании, которые связаны с бизнесом Виктора Медведчука и его окружения. Об этом говорится в расследовании ЛІГА.net.

В январе малоизвестная швейцарская компания Glusco Energy S.A. подала заявку на покупку сети АЗС "Роснефти" в Украине. Покупатель торговой сети - Glusco Energy S.A. - аффилирован со швейцарским нефтетрейдером Proton Energy Group. Годовой товарооборот группы - около 3 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

После появления информации о продаже сети АЗС "Роснефти" сразу несколько участников рынка нефтепродуктов сообщили, что реальным владельцем активов станут структуры, подконтрольные Виктору Медведчуку.

Как пишет издание, компании Proton Energy Group и Glusco Energy до января этого года были мало кому известны. Участники нефтерынка говорят, что в Украине группа Proton работает всего несколько лет, продавая незначительные партии нефтепродуктов.

Расцвет ее украинского бизнеса пришелся на прошлый год. По данным консалтинговой компании UPECO, в 2015-м Proton поставила через морские порты на украинский рынок около 500 000 тонн дизтоплива.

Директор Proton Energy Group S.A. и Glusco Energy S.A. - Нисан Моисеев. Информация о конечных бенефициарах этих компаний не раскрывается. Компания Glusco Energy S.A. до середины 2014 года называлась Agropeg S.A. и, согласно таможенным данным, торговала зерном с украинскими компаниями.

В июле 2014 года Glusco зарегистрировала в Украине дочернюю компанию Глуско Энерджи Украина, которая через год вышла на внутренний рынок страны. В феврале 2016-го она начала прямые поставки нефтепродуктов для ООО Восток. Топливо Glusco поставляет в основном через Херсонскую перевалку. "Glusco Energy была создана специально для выхода в ритейл", - рассказывал Моисеев в январе в интервью профильному изданию OilNews.

Таможенные данные свидетельствуют о том, что часть топлива швейцарская компания продавала напрямую в адрес ООО Митгард. Эта компания зарегистрирована в Киеве по одному адресу с Глуско Энерджи Украина - Музейный переулок, 10.

Кроме них по этому же адресу зарегистрирован еще один трейдер, торгующий нефтепродуктами: ООО Пеко трейд (ранее - ООО Прайтекс).

В реальности Митгард и Пеко трейд - лишь продолжатели чужих традиций, пишет издание. В 2013-2014 годах схожими операциями с топливом занимались еще как минимум две компании - ООО Келмер и ООО Инвестнафтосервис.

Всех этих нефтетрейдеров объединяет одна важная деталь. Согласно данным таможни, в 2013-2015 годах они значились поставщиками топлива в Украину. При этом контрактодержателями (отвечают за финансовую сторону сделок. - ред.) по большинству договоров были три фирмы из Гонконга: Braunton Ltd (Митгард, Пеко трейд), LVR Commercial Ltd (Келмер), а также Arida Global Limited (Келмер). Именно на этих гонконгских компаниях оседает вся прибыль от продажи топлива.

Компании Braunton Ltd и LVR Commercial Ltd ранее не светились в СМИ. Совсем другая ситуация с Arida Global Limited, которая неоднократно фигурировала в публикациях в качестве поставщика угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР под видом африканского.

Согласно расследованию "Украинской правды", в 2015 году Arida Global поставляла на государственную Центрэнерго уголь с неподконтрольных территорий под видом топлива из ЮАР. По данным издания, Arida контролируется Виктором Медведчуком.

В опубликованном контракте Arida Global с Центрэнерго от 14 декабря 2014-го представителем гонконгской компании значится Никита Поз, который связан с Медведчуком и его окружением через компании Консул-Украина и Прайвет канселер.

О связи Виктора Медведчука, Glusco и их партнеров по топливному бизнесу может говорить еще одна цепочка. В опубликованном Украинской правдой контракте на поставку угля кроме Arida Global стороной договора также значится гонконгская компания Cortex Sales Limited. Юридический адрес Cortex Sales полностью совпадает с адресом гонконгской Braunton Limited (room 2201 22/FLOOR 1 Duddel Street Central Hong Kong) - участницы схем поставок топлива через порты с помощью компаний Келмер и Пеко трейд.

Единственное упоминание о Cortex Sales, которое удалось найти, касается товарных операций с компанией МБК Агротехника, которая принадлежит окружению Виктора Медведчука, отмечает издание.

Согласно обнародованному в реестре решению Львовского апелляционного административного суда, в 2014 году Cortex Sales заключила контракт с МБК Агротехника по обмену за пределами таможенной территории Украины купленного в 2013-м зерна стоимостью более $21 млн на семена рапса в объеме 50 000 тонн. Рапс в итоге так и не попал в Украину и был продан британской компании Coscotex Resources. За такие операции Cortex Sales в конце прошлого года попала под санкции Минэкономики за нарушение валютного законодательства.

Конечными собственниками Агротехники являются Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Козак. Долями также владеют Павел Костенко и Андрей Борщевский.

У всех акционеров солидный послужной список. Черепаня работает многолетним помощником выходца из СДПУ(о), депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Ян Марченко - помощник народного депутата от Оппоблока Тараса Козака, заместителя Медведчука в общественной организации Центр Правовое государство.

Брат Тараса Козака - Богдан - является третьим главным учредителем МБК Агротехника. Он вместе с братом Медведчука - Сергеем - владеет компанией Керамбуд, добывающей песок во Львовской области.

Примечательно, что одним из контрагентов МБК Агротехника по бестоварным операциям является швейцарская ITC Industry Trading Company SA. Руководит этой компанией малоизвестный гражданин Германии Анатолий Шефер. Учрежденная им компания International Trading Partners AG недавно получила разрешение АМКУ на покупку у российского государственного монополиста "Транснефть" еще одного крупного украинского актива - нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападТранс.

Справка УНИАН. Компания «Роснефть» владеет в Украине около 141 АЗС, работающими под брендами Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". Сетью заправок управляет киевское ООО Восток.

Также «Роснефть» владеет Лисичанским НПЗ, который является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала полноправным собственником сети АЗС и завода весной 2013 года.