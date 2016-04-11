Болгария хочет стать газораспределительным центром Европы

Министр энергетики Болгарии Tеменужка Петкова заявила о намерении страны стать газораспределительным центром Европы, передает Novinite.

«Для Болгарии очень важно следовать своей политике в области энергетики, основным приоритетом которой является именно диверсификация источников и маршрутов поставок природного газа. Для того, чтобы был газовый хаб и диверсификация, необходима в первую очередь подходящая инфраструктура», – сказала министр.

Петкова отметила, что правительство работает над созданием международной связи Болгарии с соседними странами. По ее словам, тогда не будет никаких препятствий для того, чтобы Болгария стала газораспределительным центром Европы.

Министр подчеркнула, что налицо все предпосылки, в частности, подходящее географическое положение.

"Болгария является естественным хабом, через который проходят маршруты природного газа как с Востока, так и с Юга. 80% компрессорных станций в регионе расположены в Болгарии", - отметила министр энергетики.

По ее словам, Болгария будет опираться и на внутреннюю добычу и привела в пример Румынию, где 90% потребности страны удовлетворяется за счет внутренней добычи.

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Напомним, закрытый проект "Южный поток" предполагал строительство газопровода из России и в Евросоюз через Болгарию.