Цена нефти Brent впервые с декабря поднялась выше $43

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне публикации о сокращении числа работающих буровых установок и в преддверии переговоров в Катаре, где может быть принято решение о заморозке объемов нефтедобычи.

В ходе торгов в понедельник на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 7 декабря 2015 года поднялась выше $43, передает РБК.

На максимуме стоимость барреля Brent достигла отметки $43,06, что на 2,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 17:30 стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $42,77.

Встреча, на которой будет обсуждаться вопрос заморозки объемов нефтедобычи, пройдет в столице Катара, Дохе, 17 апреля 2016 года. Свое участие во встрече ранее подтвердили 12 стран — Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла, Нигерия, Алжир, Индонезия, Эквадор, Бахрейн, Оман и сам Катар.