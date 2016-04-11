Глава Волынского облсовета Палица обсудил перспективы угольной отрасли Нововолынска с руководством "Волыньугля"

Как передает корреспондент УНИАН, во время ознакомительной поездки в Нововолынск председатель Волынского облсовета призвал и.о. гендиректора "Волыньуголь" Валентина Киселева подготовить финансово-экономические показатели и до 10 мая предоставить аргументы в пользу достройки шахты №10 "Нововолынская", уровень готовности которой сейчас составляет 89%.

"Сядьте, подключите несколько специалистов и разработайте экономическую модель развития предприятия. Проанализируйте сумму необходимых инвестиций для улучшения добычи. Просчитайте, что дешевле будет: ставить обогатительную фабрику, или везти куда-то уголь. В результате вы получите уголь, который должен продаваться! Сделайте его рыночно необходимым. Исследуйте, сколько нужно денег и за сколько эти деньги окупятся",- отметил Палица, обращаясь к Киселеву.

Он отметил, что готов поддержать четкие расчеты, если они докажут конкурентоспособность нововолынских угольных предприятий.

Одновременно Палица считает, что не надо зацикливаться на том, что Нововолынск – город шахтеров. По его словам, вместо вложения средств в убыточные шахты, возможно, лучше было бы вложить их в инфраструктуру, создавая новые рабочие места.

"Не надо людей загонять в шахты и заставлять их добывать уголь, который никому не нужен. Из бюджета выделяют сотни миллионов, даже миллиардов гривень дотаций на развитие шахт, но волынский уголь - нерентабельный, потом его никто не хочет покупать. Поэтому на те деньги, которые воровали десятилетиями и продолжают воровать на шахтах, лучше создать для людей новые рабочие места и дать зарплату не 4, а 10 тысяч гривень", - отметил Палица.

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В рамках поездки Палица также встретился с городским головой Нововолынска Виктором Сапожниковым, посетил Нововолынское Высшее профессиональное училище №1, которое до сих пор готовит и специалистов горного дела, а также ознакомился с работой предприятий Kronospan UA (один из крупнейших в Украине производителей листовых материалов на основе древесины - ламинированных и шлифованных ДСП, постформинга) и "БРВ-Украина" (один из лидеров производителей корпусной мебели в Польше и Украине).

Также Палица побывал в центральной городской больнице, осмотрел спортивные объекты города.

Напомним, шахта №10 "Нововолынская" строится уже 28 лет. Уровень ее готовности составляет 89%, для завершения строительства необходимо минимум 1,5 млрд грн.