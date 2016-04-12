Цены на нефть вернулись к снижению

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть перешли к снижению, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Gazeta.ru.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,32%, до $40,23 за баррель.

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На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне просели на 0,30%, до $42,70 за баррель.