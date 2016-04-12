"Роснефть" хочет засекретить часть годового отчета

«Роснефть» считает, что нужно исключить информацию, составляющую коммерческую тайну, из списка обязательной к публикации в годовом отчете и установить единые требования для государственных и частных компаний, пишут «Ведомости».

Сейчас в РФ перечень информации, которую должны раскрывать компании с госучастием, содержится в постановлении правительства № 1214, подписанном 31 декабря 2010 г. В прошлом году в это постановление были внесены изменения, и теперь помимо тех сведений, которые госкомпании уже давно публикуют, им придется раскрывать дополнительную информацию, с чем и не согласна «Роснефть».

В частности, нефтяная госкомпания считает, что к информации, которая носит конфиденциальный характер и, следовательно, не должна быть публичной, относятся: целевые значения долгосрочной программы развития, программа отчуждения непрофильных активов (с указанием причины отклонений фактической стоимости проданных активов от балансовой), суммы, направленные на реализацию инвестиционных проектов, а также данные о вложениях компании, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, – тут правительство требует раскрывать цель, сумму инвестирования, а также источники финансирования.

Всю эту информацию «Роснефть» готова предоставить акционеру – Российской Федерации (69,5% у Росимущества) по запросу.

«Объем и степень детализации информации, раскрываемой госкомпанией, существенно превышает объем раскрытия в отчетах частных российских и крупнейших зарубежных компаний», – сказано в письме вице-президента «Роснефти» Ларисы Каланды к заместителю министра экономического развития Николаю Подгузову.

В феврале президент «Роснефти» Игорь Сечин и предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросили Медведева вывести из-под закона о закупках некоторые сделки их компаний. Контрольные органы США и ЕС могут использовать эту информацию для проверки соблюдения санкций, ужесточить их и оштрафовать контрагентов, отмечали они.

Сейчас проект постановления об этом проходит согласование в правительстве. Предлагается сделать непубличной информацию о закупках нефти и газа, об услугах по их транспортировке, о продаже земли и кредитованию в иностранных банках и т. д.

Ранее сообщалось, что капитализация «Роснефти» впервые в истории превысила капитализацию «Газпрома», что вывело нефтяную компанию на первое место в России.