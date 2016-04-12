Chevron и Shell ожидают роста спроса на сжиженный газ

Главы Chevron Джон Уотсон и Royal Dutch Shell Бен Ван Берден верят в рост мирового спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в будущем.

"Мы видим рост спроса на газ на 35% в ближайшие 20 лет. Говоря о перспективах, также мы видим удвоение производства СПГ, так как будет рост мирового спроса. Но для этого потребуется развитие множества проектов в СПГ", - сказал Уотсон, выступая на пленарной сессии в рамках LNG 18 Conference, передает Прайм.

Говоря о проектах СПГ в Австралии, глава американской компании отметил, что страна имеет много преимуществ, но затраты на их реализацию высоки. По его словам, в Австралии стоимость проектов выше на 40% по сравнению с проектами в США.

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В свою очередь глава англо-голландской Shell Ван Берден со ссылкой на данные Международного газового союза сообщил, что глобальный спрос на природный газ будет расти в среднем на 2% каждый год до 2020 года. За этот же период рынок СПГ удвоится. "Большие производственные объемы строятся сейчас в США и Австралии, поэтому можно с уверенностью сказать, что предложение будет значительно расти в грядущие годы. В то же время спрос растет в Китае, хотя и слабее, чем мы планировали. Это все говорит о том, что рынок энергии будет перенасыщен в ближайшем будущем", - сказал он.

Однако Ван Берден уверен, что нужно продолжать инвестировать в развитие СПГ проектов, поскольку спрос продолжит положительную динамику, особенно в развивающихся странах. При этом, по его мнению, низкие цены на газ, сложившиеся сейчас на рынке, имеют одно явное преимущество для производителей - они делают газ более доступным и привлекательным для его потребителей.

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Мировые поставки СПГ танкерами в 2014 году составили 312,72 миллиарда кубометров (около 228 миллионов тонн). В настоящее время в мире насчитывается 55 действующих заводов по производству СПГ общей мощностью около 350 миллиона тонн и ведется строительство 15 новых заводов общей мощностью 99,5 миллиона тонн с планируемым запуском до 2020 года, свидетельствуют данные обзора мирового рынка СПГ, подготовленного отраслевым изданием Petroleum Economist.