Введение в эксплуатацию двух высоковольтных линий от РАЭС и ХАЭС даст возможность Киеву удвоить энергопотребление – глава "Укрэнерго"

Об этом УНИАН заявил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Строительством двух высоковольтных линий ("РАЭС – ПС "Киевская" и ХАЭС – ПС "Киевская"- УНИАН") мы усиливаем связи Запада страны с Центром. Независимо от уровня производства и потребления электроэнергии – это существенно повышает энергонадежность системы", - отметил Ковальчук.

"Киев динамично развивается и является энергодефицитным. Но ограничения по выдаче электроэнергии будут сняты после подключения двух высоковольтных линий к энергокольцу и завершению работ по реконструкции. Это даст дополнительно Киеву мощность 1000-1500 мВТ", - добавил глава "Укрэнерго", уточнив, что сейчас столица Украины потребляет примерно столько же.

При этом Ковальчук указал на поэтапность действий по вводу в эксплуатацию магистральных линий. В частности, линия "Ровенская АЭС – ПС "Киевская", по его словам, была подключена к системе в конце прошлого года, а вторая линия "Хмельницкая АЭС – ПС "Киевская" - в конце второго квартала этого года.

"Для физического включения линии "ХАЭС- ПС "Киевская" нужно сделать еще два шага. Шаг первый – ввести новую линию 330 кВ, соединяющую подстанцию 750 кВ "Киевская" с подстанцией киевского кольца 330 кВ "Северная". Шаг второй – отключить линию 750 кВ, соединяющую ХАЭС и с Чернобыльской станцией. Она сейчас находится под нагрузкой. Ее просто так отключить нельзя – иначе пострадает надежность энергоснабжения Киева", - подчеркнул Ковальчук.

Вместе с тем глава "Укрэнерго" не исключил, что сроки по введению в эксплуатацию могут быть нарушены из-за сложностей при решении вопроса по отводу находящихся в частной собственности земельных участков, необходимых для строительства линии линий.

"Укрэнерго", для полноценного функционирования киевского энергокольца, планирует приступить к установке дополнительного трансформаторного оборудования на подстанции "Киевская", к 2018 году построить еще одну подстанцию "Западная" и к 2020 году завершить модернизацию уже существующих подстанций киевского кольца.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля "Укрэнерго" вместе с генподрядчиком "Dalekovod" (Хорватия) завершило работы по строительству линии 750 кВ "Хмельницкая АЭС – ПС "Киевская", длина которой составляет 130 км.

В средине декабря 2015 года "Укрэнерго" завершило работы по строительству ПС 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская", длиной 353 км.

Проект строительства обеих электролиний финансировался с привлечением кредитных ресурсов ЕБРР и ЕИБ на сумму 300 млн евро.

При проведении международных торгов было сэкономлено 32% от ожидаемой стоимости.

НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2015 году "Укрэнерго" получило 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн.