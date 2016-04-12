Сегодня суд рассмотрит дело о взыскании с "Энергоатома" 127 миллионов сомнительной задолженности

В Апелляционном суде Киева сегодня, 12 апреля, в 17:15 состоится второе заседание по делу о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Апелляционного суда г. Киева от 10.03.2016 об отмене постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 9.02.2016, которым было остановлено исполнительное производство по выполнению решения Хозяйственного суда г. Киева от 4.08.2011 о взыскании с «Энергоатома» в пользу ЗАО СП «Укрэлектроват» сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Основанием для заявления «Энергоатома» о пересмотре постановления апелляционного суда стали грубые нарушения действующего законодательства при подаче заявления и судебного разбирательства. Так, старший государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Мурихин С.В. осуществлял юридические действия в Киеве, одновременно находясь в Одессе, и при этом основанием для возобновления пропущенного срока для подачи апелляционного заявления указывал именно нахождения в командировке. Кроме того, Мурихин С.В. представлял интересы ДГИС в суде без надлежащим образом оформленных полномочий. По поводу этого «Энергоатом» направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру», - отмечается в сообщении.

Напомним, что в марте 2016 исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Вследствие ареста валютных счетов «Энергоатома» приостановлены все платежи за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного топлива. Последствиями просрочки указанных платежей может стать задержка в поставках ядерного топлива на АЭС Украины, а следовательно остановки энергоблоков АЭС (за 1 сутки простоя одного энергоблока мощностью 1000 МВт компания недополучит 10,13 млн грн).

Арест счетов «Энергоатома» лишил компанию возможности обслуживать кредиты, полученные в иностранной валюте. Наиболее критической является ситуация по обслуживанию кредита Евратома, полученного под государственные гарантии (06.04.2016 Энергоатом должен был осуществить погашение кредита Евратом в размере 1,2 млн дол.). Кроме того, остановка платежей за ядерное топливо спровоцирует начисления значительных штрафных санкций, отмечают в компании.

«Стоит отметить, что невыполнение обязательств по кредиту Евратома является случаем невыполнения обязательств по кредиту, предоставленному под государственные гарантии, и может привести к приостановке предоставления кредитных ресурсов по Комплексной (сводной) программе повышения безопасности АЭС Украины на общую сумму 600 млн евро (кредитные организации - ЕБРР и Евратом). В свою очередь, это считается случаем дефолта и для «Энергоатома», которому будет надолго закрыт рынок иностранных заимствований. Также это может негативно повлиять на кредитные рейтинги Украины», - добавляет пресс-служба компании.

В «Энергоатоме» добавляют, что отдельного внимания требует факт потери возможности на законодательном уровне предотвратить крайне негативные для государства последствия. Дело в том, что 2 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины № 3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

«Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании», - идет речь в сообщении.

Так, 4 августа 2011 года решением Хозяйственного суда г. Киева с "Энергоатома" в пользу ЗАО СП «Укрэлектроват» было взыскано 127, 31 млн грн. "Этот долг не подтвержден никакими первичными бухгалтерскими документами, а задолженность в размере 2, 5 млн грн, которая считалась в бухгалтерском учете Энергоатома, в 2004 году была списана в связи с истечением сроков исковой давности. Увеличение суммы взыскания стало возможным в результате проведения судебной экспертизы единолично экспертом, заключение которого Министерством юстиции Украины в 2014 году поставлено под сомнение. В 2014 году по поводу искусственного создания долговых обязательств по заявлению Энергоатома Управлением полиции в Шевченковском районе ГУ НП в г. Киеве было возбуждено уголовное производство № 42014100000000381", - говорится в сообщении.

Против должностных лиц "Укрэлектровата" расследуется еще одно уголовное производство № 32014110110000263, которое возбуждено следственным управлением финансовых расследований Межрегионального главного управления ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины в связи с уменьшением базы налогообложения и неуплатой налогов. Несмотря на неопровержимые доказательства совершения преступлений и многочисленные обращения Компании, расследование обоих производств неправомерно затягивается, добавляют в "Энергоатоме".

«Компания надеется на законное и справедливое решение Апелляционного суда, ведь от него зависит стабильное и безопасное функционирование крупнейшей в Украине энергогенерации. Однако возникает обоснованное подозрение в необъективности и предвзятости состава суда. Ведь в соответствии с Протоколом автоматического распределения, размещенном на сайте Апелляционного суда г. Киева, заявление ГП «НАЭК «Энергоатом» было сначала автоматически разделено на судей Верховец Т. М. (судья-докладчик), Коваль С. М. и Кепкал Л. И., а впоследствии направлено на повторное распределение, по результатам которого распределено на судей Глиняного В.П., Паленика И. Г. и Присяжнюка А.Б.», - резюмируют в компании.

В судебном заседании 06.04.2016 ГП НАЭК «Энергоатом» был заявлен отвод коллегии судей в связи с вмешательством в автоматизированную систему документооборота суда при формировании коллегии судей.

Постановлением от 06.04.2016 «Энергоатому» отказано в удовлетворении отвода со ссылкой на то, что коллегия судей Верховец Т. М., Коваль С. М. и Кепкал Л. И. не входит в состав судей, которым определено специализацию по рассмотрению апелляций на решения следственных судей.

"Однако из реестра судебных решений следует, что предыдущий состав коллегии рассматривает дела в апелляционном порядке по пересмотру решений следственных судей. То есть, определение коллегии судей было осуществлено верно, а повторное распределение дела проведено незаконно", - делают вывод в компании.

Таким образом, в этом случае усматривается незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота апелляционного суда, что является предметом преступления, предусмотренного ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины, отмечают в «Энергоатоме».